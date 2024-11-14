12強賽／黃子鵬展現虎王功力 多明尼加教頭說要給他很大肯定

「老虎」黃子鵬今天在台北大巨蛋變成「虎王」，對多明尼加隊先發6局未被安打、未失分奪勝，幫助中華隊以2：1搶下重要勝利，他說：「感謝教練團的相信，盡全力投。」

黃子鵬用66球完成6局任務，完全壓制多明尼加隊打線，投出4次三振，唯一保送出現在1局下，因為腳抽筋提前退場。

他表示，中華隊集訓期間獲知要對決的對手，今天投球過程有發現無安打，專注和捕手林家正配球，讓對手不好進攻，「聽天由命，被安打也沒關係，最重要是降低傷害，團隊比個人成績更重要。」

多明尼加隊無法從黃子鵬的手中揮出安打，總教練馬丁表示，這種低肩側投的投手比較陌生、很少見，賽前看了黃子鵬的影片，也研究投球數據，到了比賽開打又是另一回事。

他說：「黃子鵬的球路都在邊邊角角，擁有進攻好球帶的能力，壓制力不錯，要給他很大肯定。」 中華隊先發投手黃子鵬投6局未被安打，奪下重要勝投。記者許正宏／攝影

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