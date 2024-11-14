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12強賽／江坤宇首轟棒打威能帝 想起大王「恐怖第9棒」

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
世界12強棒球賽，中華隊江坤宇轟出陽春砲先馳得點。記者許正宏／攝影
世界12強棒球賽，中華隊江坤宇轟出陽春砲先馳得點。記者許正宏／攝影

「小可愛」江坤宇化身中華隊「小可怕」，今天在世界12強棒球賽第二戰面對多明尼加隊，3局上江坤宇的一發陽春砲為中華隊先馳得點，也是個人生涯在成棒國際賽的首轟，而中華隊上一次12強第9棒開轟是2015年的「恐怖9棒」王柏融。

面對熟悉的樂天桃猿隊洋投威能帝，中華隊前兩局僅靠陳傑憲的內野安打上壘，吞下3次三振，3局上1出局後，第9棒的江坤宇一棒把球掃出左外野全壘打牆外，幫助中華隊取得1：0領先。

江坤宇在中職面對威能帝9打席2安打，打擊率2成22，還沒有開轟過，沒想到第一次對戰開轟就是在國際賽，而這也是江坤宇在去年世界棒球經典賽首次參加成棒國際賽以來，首次開轟。

中華隊在12強賽中有過「恐怖第9棒」稱號，2015年王柏融當年在中華隊「四棒海」中排到第9棒，結果18打數敲出8支安打，包含1轟，之後2019年沒有第9棒開轟紀錄。

世界12強棒球賽，中華隊江坤宇轟出陽春砲先馳得點。記者許正宏／攝影
世界12強棒球賽，中華隊江坤宇轟出陽春砲先馳得點。記者許正宏／攝影
世界12強棒球賽，中華隊江坤宇轟出陽春砲先馳得點。記者許正宏／攝影
世界12強棒球賽，中華隊江坤宇轟出陽春砲先馳得點。記者許正宏／攝影

世界棒球12強

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