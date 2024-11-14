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12強賽／鄭宗哲球評初體驗 誇林家正的好一起打球才懂

中央社／ 台北14日電
鄭宗哲。報系資料照
鄭宗哲。報系資料照

世界12強棒球賽台灣今晚與多明尼加比賽，旅美球員鄭宗哲國際賽球評初體驗，認為此批中華隊比去年經典賽更年輕、速度戰也多，並特別稱讚林家正守備的好，無法用數字呈現。

世界12強棒球賽中華隊今天繼續在台北大巨蛋迎戰多明尼加隊，特別請到去年世界棒球經典賽國手、旅美球員鄭宗哲擔任轉播球評。

鄭宗哲穿著西裝亮相，他表示，之前黑豹旗青棒賽也曾受邀當過球評，但正式國際賽球評是第一次，但問起講球比較難還是打球難，鄭宗哲笑說，當球評蠻困難的，打球不難但要打好球很困難。

鄭宗哲表示，跟去年經典賽相比，此批12強賽代表隊又更年輕，速度戰比較多，但實力沒有差太多。

昨天中華以6比3擊敗韓國隊，鄭宗哲也有關注比賽，表示球賽氣氛蠻好的，至於韓國隊7局上改判的全壘打，鄭宗哲笑說有點驚訝，還好贏球了。

鄭宗哲賽前也有做功課問了一些球員，他也提到，因為常常跟旅美捕手林家正一起練球、生活，昨天看到林家正敲出安打也特別替他開心，「林家正的守備真得很好，而且很多部分是數字無法呈現的，要跟他一起打球才會知道他有多好。」

世界棒球12強

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