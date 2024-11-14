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12強賽／「控球大師」高永表被中華隊攻6分 韓媒怨沒電子好球帶

聯合新聞網／ 綜合報導
陳傑憲敲出2分砲。 記者曾原信／攝影
陳傑憲敲出2分砲。 記者曾原信／攝影

世界12強棒球賽中華隊首戰以6：3擊敗南韓隊，韓媒指出主審好球帶問題並表示，「人眼果然無法像自動好壞球判定系統（ABS）精準」。

韓國職棒今年全面啟用電子好球帶系統，由電腦追蹤判別球路，但本屆12強賽並沒有引進這個系統。

南韓先發側投高永表被譽為「控球大師」，不過第2局被中華隊左打陳晨威擊出滿貫砲，隨後又被陳傑憲敲2分砲，單局狂失6分，種下敗因。

韓媒在賽況文中提到，少了ABS系統對南韓隊有很大影響，「人眼果然無法像ABS精準。高永表在這場沒有ABS的國際賽，儘管首局碰上爭議判決，仍努力完成投球。」

昨天是南韓隊近年國際賽第3次首戰不敵中華隊，包含2003年札幌亞錦賽、2006年杜哈亞運會及本屆12強賽。2013、17、23年世界棒球經典賽也都是首戰輸球。

世界棒球12強

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