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12強賽／多明尼加推威能帝中華隊很熟 李凱威對戰最有心得

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
多明尼加隊推出威能帝出戰中華隊。圖／中華棒協提供
多明尼加隊推出威能帝出戰中華隊。圖／中華棒協提供

中華隊在世界12強棒球賽B組預賽擊敗南韓搶下第1勝，今晚要乘勝追擊，多明尼加隊推出的威能帝，對中華隊球員來說是老面孔，除了樂天桃猿隊的球員以外。

威能帝在2023年加入中華職棒後，連續兩年效力猿隊，今年球季出賽25場拿下10勝8敗，防禦率3.50；巧合的是，中華隊也推出猿隊本土王牌黃子鵬先發，今晚形同「桃猿內戰」。

中華隊陣中對戰威能帝較有心得的曾頌恩、戴培峰打擊率都在3成33，不過對戰打席數不多，曾頌恩3打席1安打、戴培峰8打席2安打。

而味全龍、統一獅隊球員對戰威能帝次數較多，其中李凱威32打數8安打，打擊率2成86，穩定輸出還包含1轟，另外陳傑憲對戰打擊率2成50、林安可對戰打擊率2成22也都不錯，但昨天敲出雙安的潘傑楷對戰是12打席1安打、打擊率僅0.091。

另外威能帝優勢在於熟悉台北大巨蛋，今年球季在此登板過2場，成績0勝1敗、防禦率5.91，10.2局雖有12次三振，但也被敲12支安打，不算是他的幸運地。

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