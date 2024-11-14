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12強賽／墨西哥8局滿貫砲逆轉荷蘭 A組有4隊都是2勝2敗

中央社／ 墨西哥瓜達拉哈拉13日綜合外電報導
墨西哥最多4分領先一度化為烏有反被荷蘭超前，但靠著8局上的滿貫砲逆轉戰局，終場8比6險勝荷蘭。 歐新社
墨西哥最多4分領先一度化為烏有反被荷蘭超前，但靠著8局上的滿貫砲逆轉戰局，終場8比6險勝荷蘭。 歐新社

世界12強棒球賽A組預賽今天進行第5天賽程，地主墨西哥靠著8局上的滿貫砲逆轉戰局，終場8比6險勝荷蘭。

賽前1勝2敗、不能再輸的墨西哥，此役一開局就展現必勝決心，趁荷蘭先發投手海耶（Lars Huijer）陣腳不穩，1局上，靠著3次四壞保送和接連安打攻得4分。

4比0局面僵持4局後，5局下荷蘭展開反攻，迪德爾（Ray-Patrick Didder）率先安打上壘、坎普（DwayneKemp）全壘打追回兩分後，史庫柏（JonathanSchoop）再用三壘打送回跑者，荷蘭追成僅1分落後。

6下荷蘭攻勢持續，朱瑞米．普羅法（JuremiProfar）安打上壘，李察遜（Denzel Richardson）全壘打牆邊深遠的二壘安打有機會送回跑者，但一壘起跑的朱瑞米．普羅法腳程不夠快，奮力跑了3個壘包，仍在本壘前遭到刺殺。

眼見荷蘭這局攻勢就要劃下句點，迪德爾卻突如其來地轟出2分砲，荷蘭反以5比4超前。

7下荷蘭陽春砲再添一分，比數來到6比4。

隨著比賽進入後半段，持續壓制墨西哥打擊的荷蘭有了2分保險分，很有可能就要帶走勝利之際，8局上半，2人出局，荷蘭投手卻一直拿不下第3個出局數、又一個保送讓墨西哥填滿壘包後，裴瑞茲（JuanPerez）大棒一揮，一發震撼全場的滿貫全壘打讓比數來到8比6，墨西哥再度領先。

被滿貫砲重傷的荷蘭猶如洩了氣的皮球，8下、9下反攻無力僅敲出1支安打，終場墨西哥就以8比6帶走勝利。

此役拿下之後，墨西哥與荷蘭、美國、巴拿馬戰績相同，都是2勝2敗。稍早，委內瑞拉以5比2擊敗波多黎各，成為預賽A組第1支拿到3勝的隊伍，暫列分組第一，波多黎各則是第1支吞下3敗的隊伍。

預賽前2名的隊伍將可進入下一輪的超級循環賽。

世界棒球12強

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