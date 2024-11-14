12強賽／陳晨威夯滿貫砲 美媒讚「冰島貓男」是史上最棒綽號

中華隊昨天在世界12強棒球賽首戰，以6：3戰勝南韓隊，陳晨威2局下轟滿貫砲，被視為最大功臣。大聯盟官網記者摩洛西（Jon Morosi）直呼「冰島貓王（Icelandic Cat King）」是棒球界最棒的綽號。

摩洛西昨天轉發陳晨威滿貫砲影片並表示，「冰島貓王是有史以來最棒的棒球綽號之一，台北大巨蛋的夜晚真是美好。」

“Icelandic Cat King” is one of the greatest baseball nicknames ever.



What a night at the Taipei Dome. https://t.co/svxE3vriV0 — Jon Morosi (@jonmorosi) 2024年11月13日

貼文曝光後，許多中職球迷們都笑了。事實上，「貓男」這個綽號並非正面含意，而是陳晨威過去因緋聞被貼上的負面標籤，正好與知名YouTuber「反正我很閒」創造的經典角色「惡魔貓男」呼應，每當陳晨威有好表現，網友們就會使用這個梗。

對於貓的相關綽號，陳晨威曾在受訪時正面回應，「現在、甚至未來可能都要與貓共存了，不如去習慣，不必太在意。」

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