12強賽／高永表向球迷致歉！金倒永曝教頭喊「追上台灣」

南韓隊在世界12強棒球賽首戰以3：6不敵中華隊，南韓先發投手高永表被視為最大戰犯，他今天凌晨在個人部落格發文吐心聲。

南韓總教練柳仲逸認為中華隊打者不擅長打垂直下墜的變化球，因此推派高永表先發應戰，沒想到2局下陳晨威敲出石破天驚的滿貫砲，陳傑憲再補上一發2分砲，單局狂攻6分，讓高永表只投2局就退場，賽後遭南韓球迷出征。

南韓先發側投高永表。 中央社

高永表在個人部落格發文寫道：「我發這篇文是為了感謝，在部落格和IG留下支持和鼓勵評論的粉絲，非常感謝！讓大家看見失望的比賽，真的對不起粉絲和隊友們。」

「非常感謝幫我們加油和鼓勵的粉絲，我不會忘記今天的比賽，我會把它當作契機，努力成為更優秀的投手，再次感謝大家一直支持到這麼晚。」

南韓主砲金倒永。 中央社

南韓主砲金倒永賽後樂觀表示：「看得出我們選手準備很充分，這是好事，狀態感覺也不錯。只是打者們身體有些沉重，我相信接下來比賽會發揮更好。」

金倒永還透露，柳仲逸告訴選手要「追上台灣」，因為預賽可能出現戰績相同局面，因此要盡量得分，「我優先考量上壘並站上得點圈，讓我們更有機會得分，大家狀況都不錯，未來比賽我們會更出色。」

南韓今天要面對古巴隊王牌投手莫伊尼洛（Livan Moinelo），接下來與日本隊交手，預計要遭遇日本隊王牌高橋宏斗。對此，金倒永信心喊話，「韓職也有很多優秀投手，抱持相同心態應戰，相信能做得很好。首戰最重要，而我們打得並不差，相信接下來真的能拿下勝利。」

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