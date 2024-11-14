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12強賽／台韓戰改判全壘打爭議 蔡其昌：會提出申訴

中央社／ 台北14日電
中華隊昨天擊敗南韓，針對比賽中改判全壘打的play，中職會長蔡其昌今天表示，會提出申訴，交給後勤團隊處理。 中央社
中華隊昨天擊敗南韓，針對比賽中改判全壘打的play，中職會長蔡其昌今天表示，會提出申訴，交給後勤團隊處理。 中央社

世界12強棒球賽昨天台灣雖擊退韓國，卻出現爭議判決，韓國隊打者羅承燁擊出的球打中全壘打牆卻被改判為全壘打。中職會長蔡其昌今天表示，會提出申訴，交給後勤團隊處理。

12強台灣隊昨天首戰在台北大巨蛋對上韓國隊，兩隊6局打完台灣隊取得6比2領先，7局上1人出局後，韓國隊打者羅承燁從陳冠偉手中敲出右外野全壘打牆飛球，球彈回場內，一開始判二壘安打，經過重播輔助判決後改判為全壘打，台灣隊多掉1分，終場以6比3搶勝。

由於球疑似是打到全壘打牆黃色護墊上、再彈回場內，改判為全壘打引起不小爭議，中職會長、同時也是12強台灣隊領隊的蔡其昌也在個人社群媒體直呼：「這最好是全壘打啦！」

今天蔡其昌在社群媒體上再次發文寫下：「球迷朋友們，我們讓教練、球員們專心在場上好好比賽，場外的事就交給會長與後勤團隊處理，我們會提出申訴！」

而台灣隊總教練曾豪駒昨天賽後表示，畫面上看起來感覺不是全壘打，但輔助判決後的結果，依照規則只能尊重大會。

昨天離球最近的右外野手林立賽後則說：「轉頭要衝、要接的時候（球）就已經反彈了，可是不管全壘打還是安打，我覺得對方打得也蠻好的，至於是不是全壘打是後面的一個結果，至少對比賽影響不大。」

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