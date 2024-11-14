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12強賽／韓職薪水人氣都高水準卻下滑 韓網友諷：像中國足球隊

聯合新聞網／ 綜合報導
韓國12強首戰遭中華隊擊敗，引發韓國網友的怒火。記者曾原信／攝影
韓國12強首戰遭中華隊擊敗，引發韓國網友的怒火。記者曾原信／攝影

第三屆世界12強棒球賽B組賽事，中華隊首戰以6比3擊敗韓國隊拿下勝利。在第一屆12強奪冠，第二屆12強也拿下亞軍的韓國隊，一下子碰到可能在小組賽淘汰的重大危機，讓許多韓國球迷感到相當失望，怒批韓國棒球坐擁高薪高人氣，水準卻是向下沉淪。

根據日本媒體「東京體育」報導，中華隊在這場比賽第二局，靠著包含滿貫砲在內的攻勢，一舉狂攻6分。韓國雖然在第四局搶回2分，第七局打回1分，但整場比賽僅僅只打出三支安打，無法追回分數落敗。

看到韓國隊荒腔走板的表現，韓國網路討論區網友怒批「都拿了幾十億（韓元）的年薪，而且觀眾還越來越多，為什麼水準卻變更差了？簡直像是中國足球」、「捕手爛到我都不知道該說什麼」、「認真覺得12強球隊裡，根本沒有我們能贏的球隊吧，有的話也就澳洲吧」、「打澳洲也會夢醒喔」。

消息傳到日本後，日本網友則認為「台灣高中生代表比日本代表強，拿了好幾年冠軍，近年這種強度也延伸到了國家隊一軍。反觀韓國一直衰退，完全沒有過去惹怒鈴木一朗，在投手丘上插國旗等等，那個令人可恨時期的強度」、「昨天最驚訝的是滿場的觀眾，台灣的棒球越來越興盛，觀眾的歡聲也會給日本隊帶來相當的壓力吧。無論場內外，台灣都已經比韓國更上位了」。

世界棒球12強

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