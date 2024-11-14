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12強賽／高永表被KO遭批「107億驕傲崩壞」 韓媒對前往東京感到疑慮

聯合新聞網／ 綜合報導
今年才簽下106億韓元合約的高永表，12強賽卻主投兩局就失6分被KO。中央社
今年才簽下106億韓元合約的高永表，12強賽卻主投兩局就失6分被KO。中央社

13日十二強賽韓國隊對上中華隊的比賽，韓國隊先發投手高永表僅主投2局，就被陳晨威、陳傑憲連轟2發全壘打，狂失6分，使得韓國最終以3比6慘敗給中華隊，震撼韓國媒體，也讓晉級之路蒙上陰影。

根據日本媒體「體育日本」報導，韓國媒體「體育春秋」以「寄予重望高永表」為題，形容這場比賽是「衝擊性的敗北」。對於高永表狂失6分的第二局，則稱呼為「惡夢的第二局」，並且在小組賽六取二的狀況下，對是否能夠晉級複賽、前往東京感到疑慮。

另一間韓國媒體「OSEN」則指出，高永表今年才與KT巫師簽下5年總額107億韓元（約相當於新台幣2.48億元），卻慘失6分遭到KO，因此形容是「107億驕傲的崩壞」。

OSEN還在別篇報導中提到，接下來14日韓國對上古巴的比賽，預計將碰上今年奪下日職太平洋聯盟防禦率王的莫伊尼洛（Livan Moinelo）先發主投。指稱莫伊尼洛是日職現在最強的外籍投手，韓國則是派出郭彬應戰。被逼到懸崖邊的韓國隊，如果想要晉級複賽，勢必得打敗這位「古巴特急」才有機會。

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