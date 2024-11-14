聽新聞
0:00 / 0:00
12強賽／高永表被KO遭批「107億驕傲崩壞」 韓媒對前往東京感到疑慮
13日十二強賽韓國隊對上中華隊的比賽，韓國隊先發投手高永表僅主投2局，就被陳晨威、陳傑憲連轟2發全壘打，狂失6分，使得韓國最終以3比6慘敗給中華隊，震撼韓國媒體，也讓晉級之路蒙上陰影。
根據日本媒體「體育日本」報導，韓國媒體「體育春秋」以「寄予重望高永表」為題，形容這場比賽是「衝擊性的敗北」。對於高永表狂失6分的第二局，則稱呼為「惡夢的第二局」，並且在小組賽六取二的狀況下，對是否能夠晉級複賽、前往東京感到疑慮。
另一間韓國媒體「OSEN」則指出，高永表今年才與KT巫師簽下5年總額107億韓元（約相當於新台幣2.48億元），卻慘失6分遭到KO，因此形容是「107億驕傲的崩壞」。
OSEN還在別篇報導中提到，接下來14日韓國對上古巴的比賽，預計將碰上今年奪下日職太平洋聯盟防禦率王的莫伊尼洛（Livan Moinelo）先發主投。指稱莫伊尼洛是日職現在最強的外籍投手，韓國則是派出郭彬應戰。被逼到懸崖邊的韓國隊，如果想要晉級複賽，勢必得打敗這位「古巴特急」才有機會。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言