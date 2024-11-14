12強賽／多明尼加最後3局攻6分 擊退古巴搶首勝

中央社／ 台北13日電

世界12強棒球賽多明尼加預賽首戰與古巴交手，多明尼加前6局1分未得，7到9局攻下6分，終場以6比1搶勝，明天將與台灣隊交手。

世界12強棒球賽B組預賽今天開打，多明尼加在天母棒球場與古巴隊交手，多明尼加先發投手裴拉塔（Wily Peralta）前5局沒有失分，6局下續投1人出局後被德斯潘耶（Alfredo Despaigne）敲出安打退場，接替投手沒能踩煞車，投出觸身球保送、被敲安打、暴投失分，但沒有擴大失分危機。

多明尼加前6局打完0比1落後，7局上開始有攻勢，2人出局後靠著接連保送、艾坎塔拉（ArismendyAlcantara）安打，加上古巴隊失誤跑回2分、超前比數。

多明尼加8局上2人出局後再有攻勢，靠著保送、柯戴羅（Andretty Cordero）二壘打、努涅斯（RainerNunez）安打再添1分。

多明尼加9局上再起攻勢，靠著塞斯佩德斯（Ricardo Cespedes）安打、保送、犧牲觸擊、野手選擇先跑回1分，2人出局後再靠著古特瑞茲（KelvinGutierrez）三壘打，一棒再添2分、拉開領先差距，順利搶下首勝。

多明尼加搶下首勝，明天將在台北大巨蛋與台灣隊交手，多明尼加派出威能帝（Pedro Fernandez）先發，台灣隊派出低肩側投手黃子鵬先發。

世界棒球12強

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