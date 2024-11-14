12強賽／緊張後回穩 莊昕諺：林家正救了我

搭倒數第二班車進入中華隊，莊昕諺緊張到腳抖，卻愈抖愈穩定，昨天世界十二強棒球賽面對南韓隊在第六局登板，三壞球開局，卻連抓兩個關鍵出局數，莊昕諺賽後透露來自捕手林家正的一個動作，讓他瞬間讀懂「他要我相信他」。

中華隊帶著六比二領先進入後段戰，第六局在一出局、一壘有人時啟用莊昕諺，登板時略顯生澀，面對第四棒尹棟熙從三壞球開局，先要回球數，再以三壘方向滾地球拿到出局數，面對朴東原飆出三振，演出關鍵中繼。

莊昕諺坦言，上場時很緊張，「第一次在這麼多台灣人面前丟球，又是第一次一級賽事國際賽。」一開始三壞球走在前面，「緊張感就上來，因為我不想保送，腳在發抖，但球迷一直在喊，不想讓他們失望。」被問到後來如何冷靜下來，他的答案令人驚訝，「其實沒有停止發抖，只是第一顆好球之後腳就沒有這麼抖。」

莊昕諺感謝林家正給他的安定感，看到他拍胸脯的動作，一個眼神交會就知道這個動作的含義，「他要我相信他的配球，最後投出三振，是他救了我一命。」

莊昕諺是在廿八人正選名單當天早上才接到徵詢電話，只比遞補的選手早一點點進入國家隊，昨天在初體驗演出好投，讓許多球迷都說要向他繳交道歉表。談到這回驚喜進入國家隊，他說：「上去就是把教練給的任務做完，沒有特別想太多。」初體驗就成功完成任務，也讓他直率回應「很爽啊！」

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