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12強賽／滿場加油聲 雙帥開轟炸翻南韓

聯合報／ 記者蘇志畬陳宛晶／台北報導
世界棒球十二強賽B組預賽開打首日，中華隊以六比三擊敗強敵南韓隊。陳晨威的滿貫砲和陳傑憲兩分砲，寫下中華隊在十二強賽史上首次單局雙轟紀錄，加上旅美左投林昱珉先發四點二局失兩分好投，讓台北大巨蛋爆滿的三萬四五二八名球迷吶喊音量開到最大。 記者曾原信／攝影
世界棒球十二強賽B組預賽開打首日，中華隊以六比三擊敗強敵南韓隊。陳晨威的滿貫砲和陳傑憲兩分砲，寫下中華隊在十二強賽史上首次單局雙轟紀錄，加上旅美左投林昱珉先發四點二局失兩分好投，讓台北大巨蛋爆滿的三萬四五二八名球迷吶喊音量開到最大。 記者曾原信／攝影

陳傑憲敲出全壘打，回本壘時興奮歡呼。記者曾原信／攝影
陳傑憲敲出全壘打，回本壘時興奮歡呼。記者曾原信／攝影

三點四萬人的吶喊有多大聲？陳晨威的一發滿貫砲讓南韓隊深刻體驗。中華隊昨在台北大巨蛋滿場球迷加油下，贏得世界十二強棒球賽首戰，陳晨威、陳傑憲雙帥開轟引爆氣勢，終場以六比三擊敗南韓，拿下開門紅。

針對南韓側投高永表，中華隊推出左打部隊的策略奏效，二局下兩出局滿壘，左打的陳晨威敲出右外野全壘打，觀眾席上的台灣球迷歡呼聲，大巨蛋空氣為之震盪；南韓惡夢還未中斷，稍後又是左打的陳傑憲補上右外野兩分彈。

台灣球迷開心的互相擊掌慶賀，單局兩轟是中華隊賽史首次，也幫助中華隊贏球，總教練曾豪駒說：「非常感謝每一位選手跟教練，他們充分相信自己，更感謝全場三萬四千多位觀眾做我們後盾。」

「這是我生涯第一支滿貫砲，沒想到就是在國際賽。」陳晨威這一轟也是中華隊賽史首支滿貫砲，設定到對手失投的變速球開轟，也釋放中華隊壓力，「全場沸騰的感覺很亢奮也很感動，我們不被看好，但我們相信自己、贏下強敵。」

高永表兩局就被暴打六分退場，南韓總教練柳仲逸表示，很可惜第一場輸了，高永表變速球沒有掉下來被抓到，這點很可惜，整體打擊狀況不是不好，但台灣投手狀況很好。

林昱珉展現大將之風，先發四點二局僅失兩分。記者曾原信／攝影
林昱珉展現大將之風，先發四點二局僅失兩分。記者曾原信／攝影

作為本屆中華隊王牌，廿一歲的林昱珉展現大將之風，延續杭州亞運對戰南韓的好表現，總計四點二局僅被敲兩支安打、掉兩分，後續靠六名後援投手維繫勝利，張奕中繼零點二局無失分拿下勝投。

林昱珉表示，去年亞運體驗過國際賽張力，而隊友先打回分數也讓自己不會綁手綁腳，雖然局數不長，但賽前就設定第二輪有狀況會換投，「個人覺得時機點正確，後面我們也有很好的牛棚投手。」

七局上羅承燁打到全壘打牆頭的飛球引發爭議，經裁判檢視從二壘打改判為陽春砲，所幸不影響大局，曾豪駒也未上場抗議，「因為已經經過輔助判決，規則上就尊重大會。」

Ｂ組預賽另兩場，日本隊在名古屋巨蛋以九比三擊敗澳洲隊，接下來將飛來台灣繼續尋求衛冕；多明尼加隊則以六比一擊敗古巴隊，中華隊今天將推出黃子鵬對上多明尼加。

世界棒球12強 林昱珉 陳傑憲 陳晨威

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