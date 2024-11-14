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12強賽／中信12強熱血聊天室 與球迷同歡

聯合報／ 記者蘇志畬／台北報導
世界十二強賽開幕戰在台北大巨蛋開打，世界棒壘球總會會長法卡利（左二）致贈感謝狀給台北市長蔣萬安（右二）、中華棒協理事長辜仲諒（左一）及中信銀行董事長陳佳文（右一）。圖／中華棒協提供
世界十二強賽開幕戰在台北大巨蛋開打，世界棒壘球總會會長法卡利（左二）致贈感謝狀給台北市長蔣萬安（右二）、中華棒協理事長辜仲諒（左一）及中信銀行董事長陳佳文（右一）。圖／中華棒協提供

中國信託商業銀行贊助二○二四年世界十二強棒球賽B組預賽，開幕戰昨天在台北大巨蛋舉行，由中華隊打頭陣迎戰南韓隊，滿場球迷為中華隊加油。

開幕儀式由世界棒壘球總會會長法卡利、台北市長蔣萬安、中華棒球協會理事長辜仲諒、中國信託銀行董事長陳佳文共同參與，為台北大巨蛋啟用以來，所舉辦最高層級的國際棒球賽事揭開序幕。

中國信託長期力挺中華隊征戰世界舞台，二○二三年獨家冠名贊助世界棒球經典賽A組預賽、主力贊助第三十屆亞洲錦標賽，今年再度以行動支持世界十二強賽，與球迷並肩為中華隊加油。

陳佳文表示，中國信託是台灣首家支持五級棒球運動的企業，致力培育優秀球員，連續十年冠名贊助中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽，今年二百一十三支球隊參加，並首度設置女子組賽事，雙雙創下賽史紀錄。

中國信託慈善基金會推動的「愛接棒計畫」資助廿四支少棒及青少棒球隊，一圓偏鄉孩子的棒球夢；中信銀行二○一四年起支持中信兄弟隊，促成中信兄弟締造四年來三度封王的榮耀，今年也有八位球員及教練入選十二強中華隊，爭取晉級日本東京巨蛋超級循環賽兩席資格。

中信銀行自媒體Home Run Taiwan賽事期間開設「十二強熱血聊天室」，直播躍上台北大巨蛋大螢幕，由主播楊政典、球評黃忠義及Passion Sisters希希隔空與球迷互動。

世界棒球12強

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