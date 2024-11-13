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12強賽／砲轟南韓沸騰大巨蛋 陳晨威：真的很快樂
過去不以長打最為招牌的陳晨威，今天在世界12強棒球賽開幕戰轟出滿貫砲，在台北大巨蛋全場3萬4528人注目下繞壘，台灣球迷喊聲催到最大，壓過所有其他聲音，他說：「真的很快樂、很感動。」
中華隊今天以6：3擊敗南韓隊，在今年12強開出紅盤，陳晨威在2局下的滿貫砲為中華隊先打回分數，後續陳傑憲也跟進敲出兩分砲，就此領先到底。
南韓隊派出右側投高永表，預期中華隊不會對付側投，但兩名左打接力砲轟，南韓隊總教練柳仲逸表示，很可惜第一場輸球，「高永表變速球沒有掉下來，被打出去，這部分很可惜。」
陳晨威表示，設定要打變速球，而對方應該有失投，「剛好有掌握到，打出去感染球隊士氣，因為先馳得點讓大家打開來，壓力不會那麼大。」
陳晨威今年在中職單季10轟寫生涯新高，好手感也延續到國際賽場，敲出生涯首支滿貫砲，也是中華隊在12強賽史的首支滿貫。
「全場沸騰的感覺很亢奮也很感動。」陳晨威坦言，沒想到生涯第一支滿貫砲就是在國際賽打出來，「我們不被看好，但我們相信自己，贏下韓國這個強敵，謝謝滿場球迷為我們加油。」
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