12強賽／雙帥開砲轟碎不看好 中華隊虐翻南韓隊首戰即奪首勝

世界12強棒球賽B組預賽開打第一天，地主中華隊用兩發全壘打「款待」南韓隊，陳晨威滿貫砲、陳傑憲兩分砲在第2局聯手灌進6分大局，終場以6：3在本屆賽事旗開得勝。

南韓推出低肩側投高永表先發，認為他的球路可以壓制中華隊，結果中華隊用球棒做出最好的回應，第2局由潘傑楷的內野安打發動攻勢，後續李凱威安打、江坤宇保送攻占滿壘，陳晨威再以滿貫砲震驚全場。

南韓的噩夢還在延續，後續林立也敲二壘打，陳傑憲補上兩分砲，中華隊單局攻下6分，這也是12強賽史中華隊首度演出單局雙轟，直接讓台北大巨蛋地主球迷聲量開到MAX，高永表只撐2局失6分退場。

中華隊由旅美左投林昱珉先發，繼杭州亞運兩場對南韓隊演出好投後，第3度抗韓依然強勢，投4.2局、共用74球，被敲2安打、失2分。

他在首局三上三下，第2局面對尹棟熙讓他打成投手正面的軟弱滾地球，林昱珉時間上有餘裕處理卻在跑了幾步後反而出現暴傳，出現第一位上壘者，幸好隨即朴東原打向二壘的滾地球，李凱威策動雙殺，幫助林昱珉化解危機。

陳冠宇。記者曾原信／攝影

隊友在2局下攻下6分大局後，林昱珉在第3局飆出3連K，但第4局出現危機，保送開局，被金倒永二壘打、朴東原的一壘打各攻下1分。第5局則在兩出局後面對金周元投出觸身球，教練團啟動換投，改由上一屆12強賽的抗韓英雄張奕接手投球，化解壘上有人危機，中繼0.2局無失分奪下勝投。

中華隊第6局在一出局、一壘有人時啟用莊昕諺，登板時略顯生澀，面對第四棒尹棟熙從3壞球開局，先把球數要回來，再以三壘方向滾地球拿到出局數，面對朴東原飆K，演出關鍵中繼；陳冠偉則在第7局遭代打羅承燁敲出陽春砲，陳冠宇、吳俊偉把關最後2局守成。 陳晨威第二局敲出滿貫砲。記者曾原信／攝影 林昱珉先發4.2局失2分。記者曾原信／攝影

吳俊偉關門成功。記者曾原信／攝影

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