12強Live／四局上林昱珉遭韓反擊2安打得兩分 中華仍6：2領先

【賽前報導】

世界12強棒球賽B組預賽今天在台北大巨蛋點燃戰火，中華隊首戰南韓隊，中華隊推出林昱珉先發對上右手側投高永表，而原本設定曾頌恩第4棒，改由左打林安可扛起，主要考量對戰優勢。

第4棒決定換人當，中華隊總教練曾豪駒解釋，考量情蒐資料，左打佔有優勢，以此去安排打線，而陳傑憲大賽經驗豐富，交給他帶領球隊，曾頌恩在後面準備。

林昱珉作為中華隊本屆唯一旅外投手扛起首戰先發，這是他繼去年杭州亞運兩度對決韓國隊後，生涯第三度與韓國隊交手，亞運時林昱珉合計投11局失2分。

33歲側投高永表曾在去年經典賽、2021年東京奧運登板先發，但2次都沒遇上中華隊，前一次隊上中華隊已經是2013年天津東亞運，當時台灣打者本屆12強都未入選。

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