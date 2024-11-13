12強賽／南韓打線出爐！第3棒金倒永竟是李珠珢緋聞男友

世界12強棒球賽B組預賽今天台北大巨蛋開打，中華隊首戰就要面對南韓隊，稍早南韓先發打序正式出爐，其中21歲三壘手金倒永最值得注意。

金倒永今天擔任第3棒，鎮守三壘。他本季在韓職有「38轟40盜」，打擊率0.347，幫助起亞虎隊奪冠，是本屆南韓隊觀戰重點之一。

金倒永因強大實力和帥氣外貌擁有大量粉絲。值得一提的是，南韓論壇「FMKorea」還盛傳他與「啦啦隊AI」李珠珢是男女朋友，不過雙方都沒對此緋聞做出回應。

南韓先發打序 第一棒 洪昌基 左外野手 第二棒 宋成文 二壘手 第三棒 金倒永 三壘手 第四棒 尹棟熙 右外野手 第五棒 朴東原 捕手 第六棒 文保景 一壘手 第七棒 金揮執 指定打擊 第八棒 李主形 中外野手 第九棒 金周元 游擊手 先發投手 高永表

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