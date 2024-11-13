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12強賽／南韓打線出爐！第3棒金倒永竟是李珠珢緋聞男友

聯合新聞網／ 綜合報導
南韓隊21歲強打金倒永。 中央社
南韓隊21歲強打金倒永。 中央社

世界12強棒球賽B組預賽今天台北大巨蛋開打，中華隊首戰就要面對南韓隊，稍早南韓先發打序正式出爐，其中21歲三壘手金倒永最值得注意。

金倒永今天擔任第3棒，鎮守三壘。他本季在韓職有「38轟40盜」，打擊率0.347，幫助起亞虎隊奪冠，是本屆南韓隊觀戰重點之一。

金倒永因強大實力和帥氣外貌擁有大量粉絲。值得一提的是，南韓論壇「FMKorea」還盛傳他與「啦啦隊AI」李珠珢是男女朋友，不過雙方都沒對此緋聞做出回應。

南韓先發打序

第一棒 洪昌基 左外野手

第二棒 宋成文 二壘手

第三棒 金倒永 三壘手

第四棒 尹棟熙 右外野手

第五棒 朴東原 捕手

第六棒 文保景 一壘手

第七棒 金揮執 指定打擊

第八棒 李主形 中外野手

第九棒 金周元 游擊手

先發投手 高永表

世界棒球12強

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