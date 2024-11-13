12強賽／WBC→亞運→12強全打唯一一人 林立：可以打就盡力

中華職棒打擊王林立近年當國家隊常客，但其實在去年杭州亞運、今年12強賽都有傷勢隱憂，能否披上國家隊戰袍一度成謎，但最終都如期出征，他對此霸氣表示，不知道下次打國際賽會是何時，或是有沒有下一次，只要有機會，都會希望可以盡全力貢獻。

林立從去年經典賽、杭州亞運到今年12強賽都參戰，而他在去年亞運前因跑壘與林智勝相撞導致的腦震盪成為傷兵，持續觀察復原狀況，最終還是踏上前往杭州的 征程；今年12強賽退賽潮頻頻，林立一度也傳可能因傷婉拒，但最終還是披上國家隊戰袍效力。

他說：「我覺得就像之前講的，進入職業，只要自己身體狀況OK，都會希望可以打，我也不知道下次是什麼時候、有沒有下次機會，有這個難得的機會可以打就盡全力。」

林立今天將擔任先發第二棒、右外野手出賽，談到南韓先發投手低肩側投的高永表，他認為雖與黃子鵬有點像，但變化球角度位移還是不太一樣，有從情蒐做好設定，但也要看比賽開打後的應變。大賽來臨心情難免緊張，「但我覺得興奮、緊張，對比賽可能會有幫助。」

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