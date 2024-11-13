12強賽／韓籍啦啦隊朴旻曙缺陣新人金泰琳取代 網敲碗：明年來中職

世界棒球12強B組預賽將在台北大巨蛋與天母球場進行，官方邀請5名韓籍啦啦隊為南韓隊賽事應援，不過台鋼雄鷹隊朴旻曙（Mingo）因開刀休養缺陣，由金泰琳頂替。

朴旻曙所屬經紀公司2S娛樂日前發布公告，朴旻曙因手術缺席11月所有活動和賽事，還公布新班表，由尚未在台灣登場過的金泰琳遞補空缺。

金泰琳將在11月15日大巨蛋「韓日戰」及18日天母球場「韓澳戰」。她曾擔任南韓職業足球和排球啦啦隊，還有在台灣拍攝Canon（相機）廣告經歷，目前尚未在任何台灣職業聯賽擔任啦啦隊過，但與安芝儇是好朋友，因此網友敲碗，期待她明年來中職。

安芝儇、趙娟週和南珉貞會參加14、15、16和18日賽事；李晧禎則會在14、15和16日登場。

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