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12強賽／美國9：3擊敗巴拿馬 A組持續混戰尚無3勝球隊

中央社／ 墨西哥市12日綜合外電報導
美國(圖)擊敗巴拿馬。WBSC官網
美國(圖)擊敗巴拿馬。WBSC官網

世界12強棒球賽A組預賽，今天由已吞2敗的美國出戰巴拿馬。美國隊的沃德在比賽前段即已轟垮對手，最後全隊以9比3獲勝，目前兩隊預賽戰績皆為2勝2負。

先攻的巴拿馬在第1局以特哈達（Ruben Tejada）的陽春彈建功，不過美國隨後在巴拿馬先發投手卡塞雷斯（Bryan Caceres）不穩的情況下，以2支安打外加2次保送狂拿4分，其中沃德（Ryan Ward）的安打貢獻2分打點；卡塞雷斯僅拿下1個出局數後就黯然退場，最後也吞下敗投，巴拿馬在第1局結束時是以1比4落後。

第2局美國隊又以2支安打分占一、三壘，打擊輪回沃德時，他大棒揮出中外野方向3分全壘打，美國隊以7比1大幅領先。沃德這位道奇小聯盟的球員，今天比賽才第2個打席就有5分打點進帳。

巴拿馬在第5與第6局均有斬獲，桑托斯（JhonnySantos）先在第5局擊出1分全壘打，歐洛斯柯（Rodrigo Orozco）也在第6局跟上1發，雙方比數成為3比7。不過美國隊在第7局由在光芒小聯盟效命的辛浦森（Chandler Simpson）以安打送回壘上兩位隊友，將比數拉開至9比3至終場。

美國隊這場比賽擊出12支安打，巴拿馬也有9支，其中甚至包括3支全壘打。不過美國隊前2局就以大比分奠定勝基，第2任投手本蕭特（Sam Benschoter）最後奪下勝投。

世界棒球12強

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