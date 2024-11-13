12強賽／南韓隊長特殊練打法 大聯盟記者大巨蛋直擊：從沒見過

世界12強棒球賽B組預賽將在今天晚間點燃戰火，將由地主中華隊迎戰南韓。大聯盟官網記者摩洛西 （John Morosi）昨日觀看南韓隊的訓練，對南韓隊長宋成文的奇特地練打方式感到驚奇，在社群網站發文：「從來沒有見過這樣的事情。」

宋成文今年28歲，來自韓職培證英雄隊，在進入韓職後首度披上國家隊戰袍，更擔任隊長一職。本季在韓職出賽142場，繳出19轟、21盜、104打點和打擊率0.340的成績。

Thank you, 🇰🇷 captain Sung-mun Song, for teaching me that there’s value in upside-down batting practice. Seriously. Look at his bat. He’s holding it by the barrel! I watch a lot of baseball. I’d never seen this before. ⁦@MLBNetwork⁩ ⁦@BRWalkoff⁩ @Premier12 pic.twitter.com/EBXBKnlFBj — Jon Morosi (@jonmorosi) 2024年11月12日

宋成文昨日在台北大巨蛋進行打擊練習，看似正常的拋打練習，但仔細一看會發現宋成文將球棒「倒著拿」，手握著球棒的甜蜜點，並且用握把擊球。這讓大聯盟官網記者摩洛西看到後，直呼大開眼界，在社群網站上《X》發文表示：「謝謝宋成文隊長，告訴我倒著拿棒子也是種訓練。說真的，仔細看看，他握住棒子最粗的那端。我看過很多棒球比賽，我從沒見過的練習方式。」

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