12強賽／南韓隊長特殊練打法 大聯盟記者大巨蛋直擊：從沒見過
世界12強棒球賽B組預賽將在今天晚間點燃戰火，將由地主中華隊迎戰南韓。大聯盟官網記者摩洛西 （John Morosi）昨日觀看南韓隊的訓練，對南韓隊長宋成文的奇特地練打方式感到驚奇，在社群網站發文：「從來沒有見過這樣的事情。」
宋成文今年28歲，來自韓職培證英雄隊，在進入韓職後首度披上國家隊戰袍，更擔任隊長一職。本季在韓職出賽142場，繳出19轟、21盜、104打點和打擊率0.340的成績。
宋成文昨日在台北大巨蛋進行打擊練習，看似正常的拋打練習，但仔細一看會發現宋成文將球棒「倒著拿」，手握著球棒的甜蜜點，並且用握把擊球。這讓大聯盟官網記者摩洛西看到後，直呼大開眼界，在社群網站上《X》發文表示：「謝謝宋成文隊長，告訴我倒著拿棒子也是種訓練。說真的，仔細看看，他握住棒子最粗的那端。我看過很多棒球比賽，我從沒見過的練習方式。」
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言