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12強賽／正規9局僅1次挑戰權失敗就歸0 各項特殊規則一次看

聯合新聞網／ 綜合報導
12強賽的電視輔助判決規定與計時方式中職有不少差異。 記者陳正興／攝影
12強賽的電視輔助判決規定與計時方式中職有不少差異。 記者陳正興／攝影

12強賽B組預賽今天開打，本屆大會也有投球計時、牽制限制與挑戰權的特殊規則。12強賽投手在壘上無人時限時20秒出手，否則記1壞球，壘上有人則無限制，計時開始後打者必須在10秒內進入打擊區，否則記1好球，投手沒有牽制次數和投球數限制。

12強賽與中職有些許相異之處，如壘上無人時投手同樣限時20秒出手，但中職則是規定壘上有人限時25秒，且打者需在倒數剩餘8秒前雙腳進入擊球區，注視投手並可隨時準備好擊球姿勢，捕手需在倒數剩餘9秒前雙腳位於捕手區，投手牽制或退離板手板，每打席最多3次。

12強主審有權主動討論全壘打爭議，且不計挑戰次數。 聯合報系資料照
12強主審有權主動討論全壘打爭議，且不計挑戰次數。 聯合報系資料照

電視輔助判決方面也有不同，相比中職正規9局可挑戰2次，12強賽正規9局每隊僅有1次挑戰機會，挑戰成功就可以延續，失敗則不能再挑戰，進入延長賽每隊各有1次挑戰機會，如果總教練想要挑戰，應於Play完成後10秒內先示意主審，並於示意後的20秒內決定是否正式提出挑戰。假設為全壘打爭議，主審有權可主動或接受總教練建議，尋求重播輔助判決以釐清爭議，且不計入挑戰次數

自第6局開始，非全壘打爭議，如果球隊已無挑戰機會，主審也有權主動或接受總教練建議，透過重播輔助判決以釐清爭議。12強賽無和局制，皆須分出勝負，延長賽採突破僵局制，打者棒次延續前一局，前一局最後上場的兩名棒次直接站上一、二壘。另外，預賽5局相差15分以上或7局相差10分以上，則提前結束比賽，複、決賽無此規定，複賽為正規的單循環賽，預賽成績不帶入複賽，和以往的超級循環賽制有所不同。

世界棒球12強 中職

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