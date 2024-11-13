12強／解析南韓「低肩怪投」高永表 均速不快、擁優質變速球

世界棒球12強賽今天晚上6點半在大巨蛋上演中韓大戰，南韓將推派「低肩側投」高永表先發，他目前效力韓職KT巫師隊。根據2024年數據，高永表今年直球均速約134.1公里並不算快，屬於「陰柔派」投手，同時具有優秀的變速球。另外，四縫線、二縫線直球、曲球與滑球，都是他可運用的球種。

本季高永表戰績看似平平，6勝8敗，防禦率4.95，面對左打的被打擊率高達3成61，但他的近況不俗，9月例行賽出賽4場拿下2勝2敗，防禦率2.74，10月季後賽轉以後援為重，出賽4場有1場先發，拿下2次中繼成功，防禦率2.79，表現十分可靠。

本屆中華隊打者尚無人與高永表對戰過。 記者陳正興／攝影

高永表身高187公分、體重88公斤，生涯總計投了1020.2局，只出現162次四壞保送，不過也有108次觸身球，投出857K，總計拿下61勝58敗和7次中繼成功，防禦率4.06。

高永表為國家隊常客，去年經典賽，對澳洲先發4.1局失2分無關勝敗，2021年東京奧運他對美國先發4.2局失4分承擔敗投，對日本先發5局失2分無關勝敗。2013年高永表還是業餘選手時，曾在天津東亞運對中華隊先發，只是當時台灣隊打者，今年都沒有入選12強賽，包括張進德、許基宏、王柏融。

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