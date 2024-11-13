12強賽／日媒評比12隊戰力 中華隊倒數第二不被看好

世界12強棒球賽B組預賽今天開打，中華隊首戰迎戰韓國隊，然而在日本媒體「SportsNavi」的戰力評比中，中華隊在12強中排名倒數第二，僅勝過同組的澳洲。

「SportsNavi」針對世界12強出賽球隊的「打擊力」、「機動力」、「守備力」、「先發」、「救援」、「經驗值」等6大項進行評比，中華隊只拿到35分，在12支出賽隊伍中僅贏澳洲隊1分，與A組的巴拿馬隊並列第10名。

日媒認為中華隊最大的利多就是主場優勢。 聯合報系資料照

文中分析指出，中華隊在世界棒球排名第二，上屆12強作為地主隊晉級超級循環賽、拿下第5名，今年再次主辦B組預賽，陣中擁有張奕、陳冠宇、郭俊麟等有日職經驗球員，還有3屆打擊王林立、強打捕手吉力吉撈・鞏冠，就看能否善用主場優勢再次晉級。

雖然中華隊不被看好，但從已經開打的A組賽事來看，至今天賽前，評分最低的巴拿馬取得2勝1敗，第1高分的美國隊反而1勝2敗，中華隊隊長陳傑憲昨日也說：「我不相信外界怎麼說，我相信我們團隊，請球迷相信我們選手，共同面對強敵。」

【A組】 名次 隊名 總分 打擊 機動 守備 先發 後援 經驗 1 美國 44分 9分 6分 8分 7分 7分 7分 2 墨西哥 42分 7分 7分 6分 8分 7分 7分 3 委內瑞拉 40分 7分 7分 6分 7分 7分 6分 4 波多黎各 39分 7分 6分 7分 7分 6分 6分 5 荷蘭 36分 7分 5分 6分 5分 5分 8分 6 巴拿馬 35分 6分 7分 6分 5分 6分 5分 【B組】 名次 隊名 總分 打擊 機動 守備 先發 後援 經驗 1 日本 47分 8分 7分 8分 9分 9分 6分 2 古巴 43分 8分 7分 6分 7分 7分8分 3 多明尼加 42分 7分 6分 7分 7分 8分 7分 4 南韓 38分 7分 6分 7分 6分 6分 6分 5 台灣 35分 6分 6分 6分 5分 5分 7分 6 澳洲 34分 6分 5分 5分 5分 5分 8分

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