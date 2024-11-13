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12強賽／中信挺中華隊 辜仲諒：目標前進東京
世界十二強棒球賽Ｂ組預賽昨天舉辦賽前記者會，中華隊將在台北大巨蛋迎敵，中華棒球協會理事長辜仲諒勉勵全隊團結一心，為國家爭取最高榮耀，目標挺進日本東京複賽。
中國信託商業銀行贊助本屆十二強賽，今天至十八日於台北大巨蛋及天母棒球場舉辦，中華隊將在大巨蛋迎戰南韓、多明尼加、日本、澳洲及古巴隊，爭取分組前二的晉級資格。
世界棒壘球總會會長法卡利、教育部體育署署長鄭世忠、台北市副秘書長游適銘、中華棒球協會理事長辜仲諒、中國信託銀行副董事長詹庭禎一同在本壘板上簽名，象徵力挺中華隊「守護本壘」，不讓對手越雷池一步。
辜仲諒指出，台灣已連續三屆承辦分組預賽，說明中華棒協一直是國際棒總最佳合作夥伴，更證明台灣棒球實力名列世界前段班。兩個月前的Ｕ十八亞洲青棒錦標賽，中華隊相隔十七年再度奪冠，加上各級棒球賽事的積分，目前台灣棒球世界排名與墨西哥並列第二，僅次於日本，希望大家繼續努力，上下一心、團結合作，為國家爭取最高榮譽。
十二強賽是台北大巨蛋啟用以來所舉辦的最高層級國際棒球賽事，中華隊陣容中共有五名球員來自中信兄弟隊，包含曾頌恩、江坤宇、岳東華、吳俊偉、黃恩賜，另有王建民、彭政閔以及陳江和加入教練團。兄弟今年球季上下一心、發揮韌性奪冠，期待延續中華職棒封王氣勢及展現奮戰不懈的精神，增添中華隊團隊戰力，繳出優異戰績。
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