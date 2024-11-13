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12強賽／首戰 林昱珉今先發抗韓

聯合報／ 記者陳宛晶／台北報導
林昱珉負責對南韓隊先發。記者侯永全／攝影
林昱珉負責對南韓隊先發。記者侯永全／攝影

世界十二強棒球賽全面展開，繼Ａ組賽程後，Ｂ組賽程今也要登場，中華隊在台北大巨蛋首戰南韓隊，無意外推出旅美左投林昱珉先發，原因很簡單，總教練曾豪駒說：「因為他就是我們最好的投手。」

林昱珉來自美國職棒響尾蛇隊體系，原本被看好今年就要升上大聯盟，但季中因為界外球打中臉部必須開刀，缺席賽場約五十天，影響晉升之路，趕在季末升上小聯盟三A，也是中華隊唯一旅外投手。

林昱珉打頭陣，曾豪駒說：「一開始就決定是他，從他報到就告知，他就是我們最好的投手。」扛起首戰的先發投手可休息四天、再投第五場預賽的空間，但曾總表示目前還沒想到這些，一場一場爭取勝利。

第一場勝敗對於晉級之路的難易度有關鍵影響，曾豪駒表示，面對南韓之戰要先拔得頭籌，把士氣帶上來。

中華隊可望由曾頌恩擔任第四棒，昨天得知此事直言可能會緊張到睡不著覺。儘管在母隊中信兄弟隊也打過第四棒，曾頌恩認為國家隊意義還是不同，「總冠軍賽是為自己球隊、公司打，這是為了國家。」他坦言對戰南韓特別不想輸，「火藥味比較重，雙方有點像是不擇手段贏球，為了國家、面子之爭，相信兩隊也是。」

南韓推出低肩側投的高永表先發，曾頌恩表示，預設的對戰投手就有他，只是不知道會是先發或中繼，中職最相似的投手應是黃子鵬，但出手點還是不太一樣。曾豪駒認為確實陌生，但會再看情蒐資料做設定，把握他的失投球。

世界棒球12強

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