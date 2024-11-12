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12強賽／旅台洋將又好投！泰迪無關勝敗但墨西哥被巴拿馬逆轉
巴拿馬今天在世界12強棒球賽A組預賽對上地主墨西哥，巴拿馬靠著奎羅茲（Carlos Quiroz）8局上敲出致勝高飛犧牲打，單場進帳2打點，幫助巴拿馬以3：2逆轉擊敗墨西哥。
墨西哥今天推出泰迪（Teddy Stankiewicz）先發，前兩局墨西哥靠著2支陽春砲，取得2：0領先。巴拿馬直到第4局才突破泰迪的封鎖，靠著連續安打攻下2分追平，泰迪此役先發5局被敲5支安打，失2分，另有3次三振和1次保送，無關勝敗。
巴拿馬在8局上打破僵局，奎羅斯在一三壘有人、1出局奎羅茲敲出適時高飛犧牲打，打回超前分，幫助巴拿馬以3：2領先，墨西哥打線後繼無力，後面5局僅出現1支安打，沒人踏上過得點圈，葬送勝利。
巴拿馬和委內瑞拉目前在A組並列第一，都拿下2勝1敗的戰績，但若是比較對戰成績的話則是巴拿馬取得優勢，荷蘭和波多黎各都是1勝1敗，美國、墨西哥則是取得1勝2敗敬陪末座。
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