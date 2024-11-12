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12強賽／大聯盟記者等不及想看台韓戰 「好想看南韓先發打線」

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12強賽／大聯盟記者等不及想看台韓戰 「好想看南韓先發打線」

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
韓國隊怪物新人金倒永成各界關注焦點。 中央社
韓國隊怪物新人金倒永成各界關注焦點。 中央社

世界12強棒球賽A組預賽熱戰中，B組預賽將從明天展開，MLB Network記者摩洛西（Jon Morosi）也對B組戰況抱持期待，直喊興奮，尤其想看南韓隊的先發陣容會長怎樣。

B組將在台北大巨蛋、天母棒球場、名古屋巨蛋進行，中華隊作為東道主，將在大巨蛋依序迎戰南韓、多明尼加、日本、澳洲、古巴隊，列強相爭分組前二前進東京巨蛋舉辦的複賽。

澳洲的巴札納（右）是今年大聯盟選秀狀元。 美聯社
澳洲的巴札納（右）是今年大聯盟選秀狀元。 美聯社

摩洛西在X上發文提到，B組賽事將可看到地表最強年輕內野手的其中兩人，已經等不及想看到周三賽事開打。他指的兩人正是巴札納（Travis Bazzana）和金倒永，前者為今年大聯盟選秀狀元，將為澳洲隊出賽，後者為南韓職棒起亞虎隊怪物新人，也是韓職史上最年輕30轟30盜締造者。

下一則發文再提到：「期待看到南韓隊總教練柳仲逸在開幕戰的先發打線，全隊野手僅有捕手朴東原、外野手洪昌基在30歲以上，是為了2026年經典賽、2028年洛杉磯奧運建軍的隊伍。」

世界棒球12強

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