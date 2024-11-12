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12強賽／提防台灣球場強風！日本隊監督憶曾有飛球差點吹出牆
世界棒球12強賽B組預賽11月13日將在大巨蛋開打，日本隊監督井端弘和特別提及台灣的室外球場，他認為戶外球場的風很大，必須要特別警惕深遠飛球。
日本與台灣、南韓、古巴、多明尼加和澳洲分在B組，首戰將在名古屋巨蛋對上澳洲，G2與G3將移師台北大巨蛋對決南韓和台灣，G4、G5分別面對古巴和多明尼加的比賽則在天母棒球場舉行。
井端弘和首度造訪台北大巨蛋，他認為球場和人工草皮都是新的，應該不會有甚麼問題，不過之後的戶外球場就要非常小心，因為風勢很大。他表示，記得上次在台灣比賽時，有飛球被強風差點吹成全壘打，最後只是擊中外野圍牆，所以要非常注意台灣球場的風勢。
對於子弟兵打擊近況的調整，井端表示，只要到時候能夠順利打出來，打者就會逐漸進入狀態，希望他們能盡快繳出好表現。
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