12強賽／中華隊8人名單今確認 台韓大戰明開打

世界十二強棒球賽Ｂ組預賽明天在台北大巨蛋、天母棒球場及日本名古屋巨蛋展開六天熱戰，「台韓大戰」首日登場，為十二強賽揭開序幕；中華隊與中信兄弟進行最後一場熱身賽調整戰力，力拚進複賽。

中華隊昨在桃園棒球場陰雨中作戰，最終打完五局提前收工，以一比三不敵中信兄弟隊。中華隊兩場自辦、兩場官辦熱身賽以二勝一敗一和落幕，廿八人名單需在今天進行最後確認，總教練曾豪駒對於換將可能性回應：「目前不會」。

在兩場官辦熱身賽打線僅變動捕手位置，其他位置不變，先發陣型大致可見端倪，其中又以外野手陳晨威打擊手感最燙，曾豪駒賽後直指，以他擔任第一棒的機率最高。

陳晨威表示，從去年經典賽到今年十二強，可以入選中華隊是榮耀，「很想為球隊付出、建功，全心投入，希望可以搶到先發位置，把自己狀況調整好，讓教練團好調度」。

Ｂ組預賽今天進行賽前記者會、官方練球日，明天正式開打，中華隊將在晚間六時卅分對戰南韓隊爭取首勝。主砲曾頌恩看南韓隊陣容，打者點名熱身賽對味全龍隊開轟的尹棟熙及「怪物新人」金倒永，「看他們揮棒還滿過癮的」。投手則是畫重點後援強投陣，「聽說都是各隊終結者，實力都很好」。

投手群確實是南韓隊較有把握的一環，四場熱身賽團隊防禦率僅一點四○，但南韓隊隱憂是尚未找到合適的的第四棒人選，南韓隊總教練柳仲逸表示，人選會有彈性，根據選手當天的狀況再做安排。

除了南韓，中華隊所在的Ｂ組還有日本、古巴、多明尼加、澳洲隊，要全力拚進分組前二名才能前進東京巨蛋複賽。中華隊過去兩屆最佳成績為第二屆（二○一九年）第五名，當時複賽取六強，但本屆僅取四強，讓中華隊晉級充滿挑戰。

A組6隊都一勝一敗

世界十二強棒球賽Ａ組預賽在墨西哥進行，前兩天賽程上演大混戰，美國、墨西哥、巴拿馬昨天勝場都開張，形成同組六隊都是一勝一敗，晉級形勢混沌。

美國隊首戰遭波多黎各隊完封，昨天由小熊隊小聯盟排名第一的「大物」蕭爾獨領風騷，單場四安打、狂灌七打點，包括第八局的三分砲，讓美國達到提前結束比賽的條件，以十二比二擊敗荷蘭隊。蕭爾說：「我們前一場有許多機會但沒把握，但這就是棒球，我們很有信心，知道自己是優秀團隊，只需要持續表現」。

巴拿馬首度拿到十二強賽入場券，昨天全場僅六支安打、發生四次失誤，卻以四比二擊敗委內瑞拉，拿下隊史首勝，地主墨西哥則以七比五擊敗波多黎各。

墨西哥總教練吉爾喊話地主球迷相挺，「我看過墨西哥足球友誼賽可以塞滿三萬、四萬人的球場，我們現在也在打棒球重要賽事，有能力贏得世界冠軍，希望球迷可以進來支持球隊」。他說，地主球迷是否相挺地主國賽事，攸關國際棒球總會是否願意再次交付賽事主辦權，如果連地主國出賽都無法塞滿球場，相信他們會尋求其他選項。

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