12強賽／陳柏清2場熱身賽首局挨轟 心態問題非緊張

世界12強棒球賽台灣隊投手陳柏清官辦熱身賽今天首局被岳政華敲陽春砲，先發2局失3分敗投；陳柏清表示主要是心態問題，先前捷克交流賽也是首局挨轟，他認為無關緊張只是沒有做完美。

12強賽台灣隊投手陳柏清今天在官辦熱身賽對中信兄弟先發，1局上被首名打者岳政華敲出陽春砲，2局上也有狀況，單局投出3次保送、被敲出1支安打，再掉2分，兩隊5局打完因為天氣和場地狀況決定比賽結束，台灣隊以1比3吞敗，陳柏清是敗投。

陳柏清先前在捷克交流賽首戰先發也是在首局挨轟，被問起是否開賽容易有緊張的狀況，他表示還好，就是沒有做到完美。

陳柏清表示，可能因為也快要接近正式比賽，心態比較拘謹，想要更好，反而沒有做到位，也是需要快點調整的部分。

今天面對首名打者就挨轟，陳柏清表示，那個打席先處於球數落後，但不想要保送打者，把球控進去好球帶結果被打成全壘打，教練也有提醒，要記住自己拿手球路是什麼，大膽進攻好球帶，不要投得太邊邊角角，球數落後反而會被打。

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