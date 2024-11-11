12強賽／提議Rosé〈APT.〉成南韓慶祝舞！尹棟熙讚林昱珉優秀

南韓隊昨天與味全龍隊進行世界棒球12強賽熱身賽，強打尹棟熙開轟後大跳當紅洗腦歌《APT.》慶祝，這將是南韓隊12強上壘慶祝動作。

尹棟熙去年在杭州亞運大放異彩，繳出1轟、6分打點，打擊率0.435的優異成績。南韓為備戰12強打3場熱身賽，尹棟熙又轟出2發全壘打，被視為國際賽型選手，他受訪時表示，「例行賽壓力大時我成績都不錯，國際賽是短期戰，這種情況更多，可能就是這個原因。」

尹棟熙開轟後跳起當下最流行的歌曲《APT.》慶祝，這是南韓知名女團BLACKPINK成員ROSÉ與流行天王火星人布魯諾合作曲，靈感來自南韓酒桌遊戲，因洗腦旋律和簡單舞蹈動作，迅速在全世界掀起熱潮。

윤동희 캐어리둥절한 표정으로 아파트 추는 걸 중계 들어가자 봄 ㅜㅜㅋㅋㅋ

국제대회에서 날아다니는데 즐기는 거까지 보니까 ㄴㅁ 마음이 좋아져 pic.twitter.com/edKXiGnTwO — 🍥 (@chfhr91) 2024年11月10日

隊友金亨俊敲出帶有3分打點的安打後，也做出這個慶祝動作，尹棟熙證實這將成為本屆南韓隊官方慶祝動作，「在南韓就一直思考慶祝動作，最後由我提出這個想法，隊長宋成文賽前展開會議，選擇這作為正式慶祝舞。」

韓國首戰將對決中華隊，中華隊預計推王牌左投林昱珉先發，尹棟熙是去年亞運少數從林昱珉手中敲安的打者，他受訪時稱讚林昱珉，「他是非常優秀的投手，去年亞運對決時投得很棒，我會保持警戒，加強準備。」

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