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MLB／大聯盟選秀狀元巴札納將來台 12強賽效力澳洲隊

中央社／ 洛杉磯10日專電
來自澳洲二壘手巴札納以狀元之姿加上守護者。 美聯社
來自澳洲二壘手巴札納以狀元之姿加上守護者。 美聯社

世界棒球12強賽最受注目球星之一，澳洲二壘手巴札納即將來台比賽，出戰台灣隊等預賽同組隊伍。他是大聯盟2024年選秀狀元，也是守護者隊的頭號新秀。

22歲的巴札納（Travis Bazzana）今年7月在美國職棒大聯盟的選秀會上，獲得克里夫蘭守護者的狀元籤指名，以簽約金895萬美元（約新台幣2.9億元）加盟，下半季在高階1A出賽27場。

大聯盟官網日前點評，本屆世界棒球12強賽最受注目的8名球星，巴札納排名第3，效力響尾蛇2A的台灣投手林昱珉排第4。巴札納是大聯盟史上首名澳洲籍的選秀狀元。

澳洲二壘手巴札納是大聯盟2024年選秀狀元。 美聯社
澳洲二壘手巴札納是大聯盟2024年選秀狀元。 美聯社

巴札納所屬的澳洲隊與台灣同在預賽B組，和日本、韓國、古巴、多明尼加共6隊，比賽地點除了13日澳洲對上日本的開幕戰一場在日本名古屋，之後全部都在台灣的台北大巨蛋及天母棒球場，前2名晉級在東京巨蛋舉行的複賽。

巴札納2022年曾經到台灣比賽，代表澳洲隊參加U23世界盃，當時他還是大學生，就讀美國俄勒岡州立大學；現在他帶著選秀狀元光環，已經是職業球員身分，大聯盟官網預估他明年可能上大聯盟。

大聯盟官網報導，巴札納3歲就拿球棒，參加樂樂棒球，但學生時代展現過人的運動天分，從事板球、田徑、籃球、足球、橄欖球等多項運動，但最終選擇棒球做為職業。

巴札納擁有超齡的運動神經，15歲的時候就曾經在澳洲職棒聯盟（ABL）登場，與平均年齡大他10歲以上的職業球員同場比賽。大聯盟官網報導，他回想這段經驗表示，在15、16、17歲的年紀，身邊都是澳洲職棒球員，「你必須為自己站出來，不能再像個孩子」。

根據大聯盟官網的球探報告，左打的巴札納揮棒速度極快而且全方位，在打擊區幾乎找不到弱點，有很好的攻擊策略，能把球打向球場上的每一個角落；儘管他的打擊型態比較偏向安打型，但也擁有強大的爆發力。

世界棒球12強

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