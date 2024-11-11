12強賽／王志煊定位明朗 黃恩賜還需調整

世界12強棒球賽官辦熱身賽台灣隊今天把握機會模擬狀況，今天以9比4擊敗樂天桃猿隊；總教練曾豪駒表示，投手王志煊的任務就是拆彈和對左打，至於黃恩賜還有需要調整的部分。

今天台灣隊扣除借將劉家翔、王宇翔、温展樂外，投手郭俊麟、江國豪、王志煊、陳冠偉、黃恩賜、吳俊偉都有登板。

王志煊登板時機為壘上有人狀況，5局上登板拆彈；曾豪駒表示，王志煊此次在正式賽定位差不多就是這樣，出場時機為面對左打者、拆彈化解危機。

今天黃恩賜8局登板，單局被敲2安、投出1次保送，失掉1分，曾豪駒表示，有提醒黃恩賜面對打者怎麼取得好球數，盡量要避免沒有攻擊就讓打者走上壘包，短期盃賽要避免這種狀況。

與黃恩賜搭配捕手的林家正表示，搭配上沒有什麼問題，知道黃恩賜的武器球，今天主要想多看看黃恩賜的球路，賽後也有溝通還有什麼地方可以修正，也是首次與黃恩賜搭配，提早發現問題是好事，也稱讚黃恩賜投球的品質好。

曾豪駒表示，今天主要是中繼投手這塊沒有做的很理想，第一顆球搶好球率不高，太容易讓打者上壘就容易製造危機，希望快點調整。

商品推薦