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12強賽／曾頌恩、林家正轟啦！中華隊熱身賽用長打擊敗猿隊

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
世界12強棒球賽官辦熱身賽，中華隊林家正開轟。記者陳正興／攝影
世界12強棒球賽官辦熱身賽，中華隊林家正開轟。記者陳正興／攝影

曾頌恩在世界12強官辦熱身賽展現重砲本色，在中華隊被追平後敲出超前轟，捕手林家正也補上一發大號陽春砲，終場就以9：4擊敗樂天桃猿隊，明天將繼續在桃園球場面對中信兄弟隊，備戰13日開打的B組預賽。

曾頌恩原本不在中華隊名單中，但因傷兵出現加上在總冠軍賽打出MVP的好表現，讓他遞補入列，而他在對捷克隊的自辦熱身賽2場比賽都敲出安打，包含首戰一支扳平比數的二壘安打。

今天中華隊迎來第一場官辦熱身賽，前兩局就攻下3分，然而5局上、6局上接連失分被追平，6局下曾頌恩第1個上場，前2打數無安打、吞1K的他，一棒把球轟到左外野全壘打牆外，幫助中華隊再次要回領先。

7局下則是旅美捕手林家正跟進，一發左外野的大號陽春砲，打出去帥氣甩棒，外野手也放棄追球，擴大中華隊領先；第9局演練突破僵局時，中華隊又追加了4分。

除兩位開轟打者，陳晨威今天擔任開路先鋒2打數2安打，首局敲安後又盜壘，靠林立的安打回來得分，2局下的安打則有1分打點，潘傑楷同樣是單場雙安。

中華隊首局靠著陳晨威敲安、盜壘後，林立適時安打先馳得點，2局下是潘傑楷的二壘打製造無人出局、一二壘有人，江坤宇高飛犧牲打得分，陳晨威安打也有1分打點。

中華隊先發商借猿隊投手劉家翔支援，投2局無失分，接手的郭俊麟、江國豪各投1局無失分，5局上才因同是猿隊借將的王宇翔丟掉1分，6局上則是陳冠偉登板抓到1出局後被敲安打又保送，留下壘包退場，接手的溫展樂也不穩，一口氣丟掉2分。

世界12強棒球賽官辦熱身賽，中華隊曾頌恩開轟。記者陳正興／攝影
世界12強棒球賽官辦熱身賽，中華隊曾頌恩開轟。記者陳正興／攝影
世界12強棒球賽官辦熱身賽，中華隊林家正開轟。記者陳正興／攝影
世界12強棒球賽官辦熱身賽，中華隊林家正開轟。記者陳正興／攝影
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