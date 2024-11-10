12強賽／旅台投手大對決！霸威斯挨轟吞敗 必贏多率委內瑞拉奪首勝

世界12強棒球賽A組預賽今天開打，委內瑞拉與墨西哥之戰猶如樂天桃猿內戰，兩隊先發投手都曾在中華職棒效力，而委內瑞拉隊在帕拉西奧斯（Jermaine Palacios）雙響砲率領下，以8：4擊敗地主墨西哥隊。

墨西哥隊推出今年曾效力猿隊的霸威斯（Manny Banuelos）先發，首局就出現控球不穩，2局上被帕拉西奧斯敲出陽春砲後，出現保送、觸身球，隨後被敲出二壘安打丟掉2分，在2出局後退場，留下1.2局失3分的成績，承擔敗仗。

🇻🇪💥 Jermaine Palacios started Venezuela's attack against Mexico with this Dinger.

🔛 Now Venezuela is leading 7-0 in the seventh#Premier12 || @Premier12 pic.twitter.com/FvPosOkqTt — WBSC ⚾🥎 (@WBSC) 2024年11月10日

委內瑞拉隊則由2022年猿隊洋投必贏多（Ricardo Pinto）登板，今年曾在費城人隊升上大聯盟的他，成功壓制墨西哥打線，以76球投完5局，被敲3支安打沒有掉分，另有6次三振、3次四壞保送，拿下勝投。

帕拉西奧斯曾在2022年升上大聯盟，在小聯盟也有9年資歷，今年則在墨西哥聯盟出賽68場敲出4轟，打擊率剛好3成整，2局上的陽春砲帶動攻勢外，7局上又轟出一發陽春砲，單場雙安、2打點。

墨西哥隊直到7局下才靠瑞歐（Alan Trejo）的陽春砲打破鴨蛋，8局下則由卡特（Chris Carter）敲出陽春砲得到第2分，9局下更是無人出局攻佔一、三壘，2出局後靠保送擠成滿壘，羅哈斯（Jose Rojas）的適時安打敲回2分，但最終卡特敲出飛球出局，未能延續攻勢。

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