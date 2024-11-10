快訊

龐培歐提早出局內幕：忠誠受質疑、與烏克蘭有利益瓜葛 川普圈內人感冒

雙11購物節來臨 一圖看懂怎麼補血清素穩定情緒避免衝動消費

他買新房見工人輪流「轟炸馬桶」大崩潰 網揭殘酷事實：地板也拆了吧

聽新聞
0:00 / 0:00

12強賽／旅台投手大對決！霸威斯挨轟吞敗 必贏多率委內瑞拉奪首勝

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
曾效力中職的必贏多(左)與霸威斯在今天12強賽對決，前者壓制墨西哥火力，率領委內瑞拉搶下首勝。報系資料照
曾效力中職的必贏多(左)與霸威斯在今天12強賽對決，前者壓制墨西哥火力，率領委內瑞拉搶下首勝。報系資料照

世界12強棒球賽A組預賽今天開打，委內瑞拉與墨西哥之戰猶如樂天桃猿內戰，兩隊先發投手都曾在中華職棒效力，而委內瑞拉隊在帕拉西奧斯（Jermaine Palacios）雙響砲率領下，以8：4擊敗地主墨西哥隊。

墨西哥隊推出今年曾效力猿隊的霸威斯（Manny Banuelos）先發，首局就出現控球不穩，2局上被帕拉西奧斯敲出陽春砲後，出現保送、觸身球，隨後被敲出二壘安打丟掉2分，在2出局後退場，留下1.2局失3分的成績，承擔敗仗。

委內瑞拉隊則由2022年猿隊洋投必贏多（Ricardo Pinto）登板，今年曾在費城人隊升上大聯盟的他，成功壓制墨西哥打線，以76球投完5局，被敲3支安打沒有掉分，另有6次三振、3次四壞保送，拿下勝投。

帕拉西奧斯曾在2022年升上大聯盟，在小聯盟也有9年資歷，今年則在墨西哥聯盟出賽68場敲出4轟，打擊率剛好3成整，2局上的陽春砲帶動攻勢外，7局上又轟出一發陽春砲，單場雙安、2打點。

墨西哥隊直到7局下才靠瑞歐（Alan Trejo）的陽春砲打破鴨蛋，8局下則由卡特（Chris Carter）敲出陽春砲得到第2分，9局下更是無人出局攻佔一、三壘，2出局後靠保送擠成滿壘，羅哈斯（Jose Rojas）的適時安打敲回2分，但最終卡特敲出飛球出局，未能延續攻勢。

世界棒球12強

延伸閱讀

12強賽／墨西哥先發有2熟面孔 旅台霸威斯打頭陣對委內瑞拉

holo新人「虎金妃笑虎」似曾相識...網：特斯卡特利波卡，Is that you？

賀錦麗一開票就大幅落後川普 出口民調現端倪

NBA／「他教會了我們飛翔」 暴龍總裁致敬傳奇卡特

相關新聞

12強賽／旅台投手大對決！霸威斯挨轟吞敗 必贏多率委內瑞拉奪首勝

世界12強棒球賽A組預賽今天開打，委內瑞拉與墨西哥之戰猶如樂天桃猿內戰，兩隊先發投手都曾在中華職棒效力，而委內瑞拉隊在帕...

12強賽／對中華隊先發投手2選1？韓國教頭反問媒體希望是誰

世界12強棒球賽韓國隊今天安排練球適應人工草皮，被問起首戰對台灣的先發投手安排，是否為呼聲高的郭彬或高永表，總教練柳仲逸...

12強賽／美國各種壘上有人無得分 波多黎各1轟贏下投手戰

2024年世界12強棒球賽從今天的A組預賽開始點燃戰火，美國隊示範各種無法得分方式，波多黎各隊靠巨人隊新秀塞瓦勒斯（Sa...

12強賽／ 怪物新人金倒永搭鐵牛棚 韓國陣容堅強中華隊小心了

2024世界棒球12強賽即將在明天展開，世界棒壘球總會（WBSC）也陸續推出各國球隊介紹。作為中華隊首戰對手，韓國隊陣容聚焦在今年於韓職達標「30轟30盜」的怪物新人金倒永，以及由5位強力終結者組成的

12強賽／A組戰火點燃 荷蘭延長賽險勝巴拿馬

世界棒球12強大賽（Premier12）A組賽今天在墨西哥瓜達拉哈拉（Guadalajara）登場，荷蘭隊加班打到第10...

12強賽／江國豪配旅美資歷捕手有不同 對金倒永印象深

世界12強棒球賽中華隊投手江國豪定位先發，對韓國隊印象點名強打金倒永，在代表隊與捕手吉力吉撈．鞏冠搭配，直言視覺上像母隊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。