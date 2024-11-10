12強賽／A組率先登場 荷蘭延長賽險勝巴拿馬
世界棒球12強大賽（Premier12）A組賽今天在墨西哥瓜達拉哈拉（Guadalajara）登場，荷蘭隊加班打到第10局終以9比8險勝巴拿馬隊。
今天這場分組賽，巴拿馬隊2局上率先破蛋，拿下兩分；但荷蘭2下旋即還以顏色，同樣進帳2分扳成平手。
巴拿馬隊3、4局再接再厲共補進5分，搶下優勢。荷蘭隊先於4下進帳1分，並趁對手第5到第8局打線熄火下連追5分，倒追成8比7領先。巴拿馬隊9局上拚回1分，把比賽扳成8比8平手，並在荷蘭9局下無建樹下將比賽逼進延長賽。
巴拿馬10局上未能再添比數，荷蘭則靠迪德爾（Ray-Patrick Didder）一支帶有打點的安打拿下寶貴1分，終場荷蘭便以9比8勝出。
受新冠疫情影響，原定2023年舉辦的第3屆12強賽順延至今年舉行。
A組賽除了巴拿馬和荷蘭，還包括墨西哥、波多黎各、美國和委內瑞拉。
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