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12強賽／江國豪配旅美資歷捕手有不同 對金倒永印象深

中央社／ 台北9日電
世界12強棒球賽中華隊先發投手江國豪。記者余承翰／攝影
世界12強棒球賽中華隊先發投手江國豪。記者余承翰／攝影

世界12強棒球賽中華隊投手江國豪定位先發，對韓國隊印象點名強打金倒永，在代表隊與捕手吉力吉撈．鞏冠搭配，直言視覺上像母隊捕手張進德，配球上專攻打者弱點、就是想輸贏。

江國豪本季在母隊富邦悍將先發、中繼兩頭跑，此次在中華隊陣中定位先發，先前對捷克交流賽第2戰有登板先發，投2局失掉1分非責失分；明天官辦熱身賽與樂天桃猿隊交手，預計是中繼登板投1局。

江國豪表示，其實大家調整狀況差不多，明天登板主要希望維持在高張力下投球感覺，不要間隔實戰天數太多。

代表隊陣中有旅美捕手林家正、具旅外資歷捕手吉力吉撈．鞏冠，捷克戰登板是與吉力吉撈．鞏冠搭配，江國豪表示，因為母隊捕手多比較瘦，吉力吉撈．鞏冠蹲捕視覺上比較類似張進德，目標比較大、很好瞄準。

至於配球上的想法，江國豪表示，林家正和吉力吉撈．鞏冠因為都有美職背景，配球方面，抓到打者不好的弱點就會專攻，不會配得太閃躲、想要用引誘的方式，這是比較不同的部分。

中華隊首戰對手是韓國，陣中有許多去年亞洲職棒冠軍爭霸賽的班底，江國豪去年亞冠賽對韓國登板，他點名對韓國隊陣中21歲強打金倒永印象深刻，認為韓國隊打者特色是攻擊很積極。

江國豪首度站上一級國際賽事舞台，他表示，目前雖然沒有緊張感，但時間越接近多少都會緊張，有緊張感是好事，有點感覺像大學首度穿上國家隊戰袍打世界大學運動會，但比賽開始後應該就不會了，盡力做好可以做的事情。

世界棒球12強 江國豪

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