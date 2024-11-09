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12強賽／官辦熱身賽台灣投手排定 林昱珉2戰都不登板

中央社／ 台北9日電
林昱珉。記者許正宏／攝影
林昱珉。記者許正宏／攝影

世界12強棒球賽中華隊明天官辦熱身賽將與樂天桃猿交手，中華隊總教練曾豪駒說，明天先發投手借將桃猿投手王宇翔，中華隊投手郭俊麟、江國豪會登板，林昱珉官辦熱身賽不會亮相。

世界12強棒球賽B組預賽將於13日開打，中華隊10日、11日官辦熱身賽將依序與樂天桃猿、中信兄弟在樂天桃園棒球場交手。

中華隊今天安排在台北大巨蛋練球，總教練曾豪駒受訪表示，明天先發投手將借將母隊投手王宇翔先發，中華隊投手郭俊麟、江國豪預計登板各投1局，接著再安排2名桃猿投手上場；第2場比賽主要則會讓中華隊陣中牛棚投手登板。

曾豪駒表示，距離比賽開打剩下沒多少時間，不想消耗過多投手戰力，主要是讓球員維持出賽感覺，所以每名投手登板分擔局數不會太多。

至於2場官辦熱身賽，曾豪駒表示，投手林昱珉基本上不會上場，不擔心林昱珉實戰間隔時間過長，「他的狀況都有在掌控中。」

曾豪駒表示，正式賽前安排2場自辦熱身賽、2場官辦熱身賽，以時間點來看算是安排得滿好的，讓狀況還沒有這麼好的球員，透過比賽趕快調整回好的狀態。

12強賽名單更換截止時間為12日，曾豪駒表示，如果球員身體狀況都正常，就不會有太大的異動，也很感謝陪練的捕手陳重羽、投手曾家輝，在過程中有讓教練團看到他們很想要加入的感覺，相信對他們來說也是很好的經驗。

世界棒球12強 中信兄弟 林昱珉 樂天桃猿

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