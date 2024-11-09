12強賽／強調「王牌是別人」 韓國隊郭彬抵台先會好友古林

世界12強棒球賽台灣首戰將與韓國交手，韓國隊投手郭彬可能對台先發，郭彬謙稱並非王牌，認為中華隊戰力很好。郭彬抵台先與古林睿煬聚餐吃麻辣鍋，笑說油條很好吃。

世界12強棒球賽B組預賽將於13日開打，中華隊首戰對手為韓國隊，兩隊目標都是全力搶下首勝，預期韓國隊對台先發投手可能是郭彬，中華隊先前練球時都會在大銀幕上播放郭彬的投球情蒐影片。

被告知被中華隊視為假想敵，郭彬直言，「我沒有這麼厲害，還有很多厲害的投手」。對於背負王牌投手封號，郭彬謙虛表示不是王牌，笑說：「王牌是別人。」

郭彬與中職統一7-ELEVEn獅隊投手古林睿煬去年打亞運結識，郭彬被認為長得與古林睿煬神似，兩人也建立好交情。郭彬此次抵台後先與好友古林睿煬聚餐吃麻辣鍋，直言麻辣鍋的油條很好吃，並透露有問古林睿煬台灣的美食，還有可以買什麼東西等話題。

至於對中華隊的印象，郭彬表示，台灣隊戰力很好，韓國隊也有相關情蒐資料，台灣投手很強，也有很好的打者；而過去國際賽對於台灣隊，點名對張育成、鄭宗哲有印象。

商品推薦