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12強賽／墨西哥先發有2熟面孔 旅台霸威斯打頭陣對委內瑞拉

聯合新聞網／ 綜合報導
墨西哥隊公布12強預賽輪值，首戰將會由效力過樂天桃猿的霸威斯掛帥先發。 聯合報系資料照
墨西哥隊公布12強預賽輪值，首戰將會由效力過樂天桃猿的霸威斯掛帥先發。 聯合報系資料照

2024世界棒球12強A組預賽明天展開，墨西哥隊也公布輪值，首戰將會由台灣球迷熟悉的「老面孔」掛帥先發。

A組預賽在墨西哥登場，包含墨西哥、荷蘭、巴拿馬、波多黎各、美國和委內瑞拉6支隊伍。而地主墨西哥隊明天就將在首戰對上委內瑞拉，並推派對本季效力過中職樂天桃猿的霸威斯（Manny Banuelos）掛帥先發。

本季在洋將大限前曾加盟味全龍隊的泰迪，將扛起墨西哥在12強的第三戰先發任務。 中央社
本季在洋將大限前曾加盟味全龍隊的泰迪，將扛起墨西哥在12強的第三戰先發任務。 中央社

第2場對上波多黎各由里歐斯（Wilmer Rios）出戰，接下來則又是「老面孔」，交手巴拿馬一戰墨西哥推出效力過統一獅、中信兄弟，今年則待在味全龍二軍的泰迪（Teddy Stankiewicz）。

第4戰對決荷蘭由培瑞茲（Jorge Perez）擔綱先發，預賽最後一場交手強權美國則是米朗達（Luis F. Miranda）出戰。

面對即將開打的比賽，墨西哥隊教頭希爾（Benjamin Gil）對陣容很有自信「我們的陣容攻防一體，投手實力堅強、打線平衡，守備也相當穩固，這會讓我們走得很遠。」

世界棒球12強

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