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12強賽／日職央聯救援王再扛古巴終結者 難忘中華隊重砲張育成

中央社／ 台北9日電
今年日職央聯救援王馬丁尼茲繼經典賽後再擔任古巴隊12強賽終結者。 美聯社
今年日職央聯救援王馬丁尼茲繼經典賽後再擔任古巴隊12強賽終結者。 美聯社

世界12強棒球賽古巴隊由今年日職央聯救援王馬丁尼茲擔任終結者，球速可達160公里。馬丁尼茲直言當稱職的終結者很難，自認責任感重每年做足準備，也稱讚中華球員資質都很好。

12強賽古巴隊今天在天母安排練球，古巴隊陣中火球男不少，本季日職中央聯盟救援王、效力中日龍隊的投手馬丁尼茲（Raidel Martinez）最快球速破160公里，6日與中信兄弟安排熱身賽登板後援投1局，最快球速154公里，但他當時自認狀況並沒有很好。

馬丁尼茲今年將扛起古巴隊終結者角色，他表示，知道要打12強賽就持續準備，希望盡到該盡的責任，幫助球隊晉級。

馬丁尼茲提到，儘管打完整個賽季身體總會有些疲勞、痠痛，但為了打12強賽準備訓練都做得滿好的。他也表示，要當一個稱職的終結者很難，隨時有炸鍋的可能，所以每年球季結束都會把該做的訓練做充足，要具備責任感才有辦法完成被交付的任務。

馬丁尼茲也是去年世界棒球經典賽班底，在對中華隊比賽有中繼登板投1局無失分，他稱讚台灣球員資質很好，也點名對經典賽台灣隊重砲張育成印象深刻。

世界棒球12強

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