12強賽／軟銀強投莫尼洛會合古巴訓練 對中華隊陳傑憲印象深

世界12強棒球賽古巴隊陣中本季日職洋聯防禦率王莫尼洛今天加入球隊訓練，被視為古巴隊關鍵投手戰力，莫尼洛明白自己角色，但直言全隊都很重要，點名對台灣隊打者陳傑憲印象深刻。

12強賽古巴隊有提早抵台安排熱身賽備戰，陣中今年球季效力日職福岡軟銀鷹隊投手莫尼洛（Livan Moinelo）結束日本職棒總冠軍賽後，昨天抵台、今天加入球隊訓練。

古巴隊今天安排在天母棒球場練球，莫尼洛表示，今天主要是簡單的投球、身體伸展為主，自認個人練習做得不錯，雖然季後賽結束接著打12強賽，但身體狀況沒有太大的問題，對於台灣的天氣適應，僅表示濕氣感覺比日本重。

莫尼洛去年也有代表古巴打世界棒球經典賽，並在與台灣的比賽中繼登板投1局無失分。談起認識的台灣球員和印象，先點名具有旅日資歷的野手吳念庭、王柏融、投手陳冠宇，也特別點名對去年經典賽台灣隊野手陳傑憲印象深，稱讚陳傑憲揮棒很漂亮。

莫尼洛去年季中有動刀，但絲毫沒影響今年球季投出好表現，為本季日職太平洋聯盟防禦率王，莫尼洛表示，手術沒有造成太大的影響，努力復健、目前身體狀況都沒有問題。

莫尼洛被視為此次古巴隊陣中關鍵先發投手戰力，他表示今年有其他隊友擔任終結者角色，自己專心準備先發，知道外界關注的眼光，但他認為團隊中的每個人都很重要。

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