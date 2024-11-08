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12強賽／「首戰一定要贏中華隊」韓媒憂僅1天能適應大巨蛋

聯合新聞網／ 綜合報導
大巨蛋。 聯合報系資料照
大巨蛋。 聯合報系資料照

世界12強棒球賽將於13日點燃戰火，B組預賽中華隊賽程都在台北大巨蛋進行，韓媒《朝鮮體育報》直呼首戰一定要贏中華隊，並點出只有1天能適應球場的隱憂。

《朝鮮體育報》指出，南韓隊8日飛往台灣，9日在台北天母球場展開訓練，10日將與中職味全龍隊打練習賽，11日全隊休息1天，12日在大巨蛋訓練並舉行官方記者會，13日就要與中華隊展開B組首戰。

南韓隊曾多次在台灣打國際賽，大巨蛋去年12月舉辦亞洲棒球錦標賽，當時南韓派二軍和大學生為主的23歲以下選手。韓媒提到，由於首戰就是南韓對中華隊，因此當地關注度極高，有台媒月初造訪首爾高尺天空巨蛋，觀察南韓對古巴的2場熱身賽，證明這場賽事的熱度。

報導分析，南韓隊曾在與大巨蛋規模相近的東京巨蛋比賽過，然而大巨蛋環境仍有可能影響表現，特別是球員們還不熟悉大巨蛋人工草皮的彈跳高度及速度，可能成為不利因素。

南韓隊總教練柳仲逸對球員們能克服挑戰很有信心，被問到場地適應問題時，他回答，「我曾經去過一次，感覺上沒有太大問題。」

世界棒球12強 大巨蛋

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