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12強賽／台韓首戰 先發投手未攤牌

聯合報／ 記者蘇志畬／綜合報導
中華隊旅美左投林昱珉。 聯合報系資料照片
中華隊旅美左投林昱珉。 聯合報系資料照片

世界十二強棒球賽將於十三日開打，南韓隊昨天終於公布廿八人名單，投手群十四人只有四名先發投手引人關注，其中高永表、郭彬被預期是對中華隊之戰的先發熱門人選，中華隊可能推出旅美左投林昱珉應戰，兩隊開幕戰投手尚未攤牌。

中華隊與南韓在十二強預賽同處B組，對手還有日本、多明尼加、古巴、澳洲，分組排名前二才能晉級超級循環複賽、前往東京巨蛋，因此首戰能否贏球相對重要，十三日將上演台韓大戰。

南韓廿八人都是南韓職棒球員，當地媒體前天詢問對中華隊先發投手時，總教練柳仲逸不願提前洩露，僅表示已經確定，而當媒體詢問高永表如果對台灣先發會如何準備時，柳仲逸故意露出驚訝表情。

右手側投的高永表，拿手武器球就是變速球。高永表說，過去台灣打者對側投的變速球比較吃虧，將好好發揮自己的優勢，不管投幾局，也會盡量做到壓低失分。

柳仲逸對於先發投手抉擇，坦言本屆賽事就是郭彬、高永表、任燦圭和崔丞鎔，有先發能力的嚴相伯原本計畫擔任長中繼，但考量近況及牛棚整體戰力不錯，遭到割捨，首戰中華隊先發投手也將「投一休四」在第五戰繼續登板。

中華隊對於南韓先發投手也設定好假想敵。總教練曾豪駒強調「都有做準備」，自家先發投手暫時保密，但外界推測林昱珉機會最大；至於五場比賽先發的分配，曾豪駒不排除參考道奇隊的季後賽模式，採取車輪戰。

林昱珉在去年杭州亞運兩度對戰南韓都有好表現，分組賽六局無失分、金牌戰五局失兩分，南韓打者在金牌戰對林昱珉敲安、攻下分數的文保景、金亨俊也在今年十二強賽名單中。

世界棒球12強 曾豪駒 林昱珉

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