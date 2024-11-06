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12強賽／回應韓對台先發保密 曾豪駒談開幕戰投手：讓大家猜

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中華隊總教練曾豪駒。記者余承翰／攝影
中華隊總教練曾豪駒。記者余承翰／攝影

今年世界12強賽中華隊首戰將對上韓國隊，雙方上演諜對諜，韓國隊總教練柳仲逸透露先發人選已定，但決定保密，而中華隊總教練曾豪駒今天受訪時也笑說：「讓大家去猜。」甚至考慮牛棚車輪戰可能性。

中華隊在2場對捷克隊的自辦熱身賽中，有投到長局數的包涵黃子鵬、陳柏清、江國豪、郭俊麟，為一旅美歸國的林昱珉雖只投1局，但也被視為中華隊重要先發投手。

對於首戰先發投手，曾豪駒表示：「有初步想法，也跟投手教練這邊討論過，但當然是先保密。」雖然已經有安排，但曾豪駒也解釋，投手的安排仍要看臨場的狀況決定，因此無法提前公布。

中華隊的先發投手人選是否就是這5人之中？曾豪駒也持續保密，笑說：「看是先發還是先投。」這代表中華隊有可能如道奇隊以投手車輪戰應付短期賽事？曾總說：「每個可能性都有，最近各國職棒比賽大家都有在看，就看陣容去做最好安排。」

至於韓國對中華隊的先發投手，中職會長蔡其昌信誓旦旦說：「一定是郭彬！」曾豪駒則表示：「都有準備啦，韓國幾位投手不錯，郭彬、高永表、郭道圭都是，跟我們一樣先發投手大概4到5位，都有設定假想敵。」

而蔡其昌今日也透露，明年2月的經典賽資格賽傾向讓曾豪駒續任教頭，曾總表示，現在先專注在12強賽事，「等決定後再說。」

與捷克的2場賽事讓中華隊認識到戰術、觀念上需要加強的地方，而2場賽事的二游搭擋剛好都不是原本母隊組合，曾豪駒也透露就是為了增加磨合、熟悉的機會，至於屆時真正的二游搭擋，「就看誰狀況好，能夠維持到比賽的時候。」

世界棒球12強

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