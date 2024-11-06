12強賽／對台先發投手保密到家 韓國教頭：太早公開不有趣

世界12強賽中華隊首戰對手將是韓國隊，韓國隊總教練柳仲逸受訪時表示，對戰中華隊的先發投手已經決定，不過會先保密不透露。

韓國隊結束與古巴的2場交流賽後，繼續在高尺天空巨蛋進行集訓。根據當地媒體報導，柳仲逸已經和投手教練崔一彥討論過，決定對台灣的先發投手人選，不過柳仲逸不打算太快公開。

韓國教頭柳仲逸2013年曾來台率領三星獅參加亞州職棒大賽，目前他在LG雙子隊擔任總教練。 聯合報系資料照

韓國將在8日來台，預計10日在天母棒球場進行官辦熱身賽對決味全龍，隨後便迎戰13日的開幕戰對中華隊。目前入選的先發投手人選包含來自KT巫師隊的高永表與嚴相伯，來自斗山熊隊的郭彬、崔丞鎔以及來自LG雙子隊的任燦圭，若身體沒出狀況，他們都很有機會入選28人最終名單，預計從中挑選1人對中華隊先發。

根據韓媒報導，投手調度還是個謎，可能讓5名先發投手各投一場，也可能會有長中繼的安排，採用4人輪值制。柳仲逸笑道：「太早公開的話就不有趣了。」