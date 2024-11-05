12強賽／古巴隊熱身賽 1分險勝台壽霸龍隊

中央社／ 台北5日電
世界12強棒球賽即將開打，與台灣同在預賽B組的古巴隊在台中洲際棒球場進行自辦熱身賽，5日對上業餘隊台壽霸龍，古巴隊最終以6比5奪勝。圖為雙方球員合影留念。圖／中華棒協提供
世界12強棒球賽即將開打，與台灣同在預賽B組的古巴隊在台中洲際棒球場進行自辦熱身賽，5日對上業餘隊台壽霸龍，古巴隊最終以6比5奪勝。圖為雙方球員合影留念。圖／中華棒協提供

世界12強棒球賽將在13日開打，與台灣同在B組的古巴隊今天起在洲際棒球場進行熱身賽，今天對上業餘隊台壽霸龍，古巴隊最終以6比5奪勝，總教練阿曼多也稱讚台灣棒球水準很好。

古巴來台自辦熱身賽今天於洲際棒球場正式開打，首場賽事由台壽霸龍率先出賽。首局古巴就火力全開，靠著6支安打與2次保送，灌進6分；雖然台壽霸龍在第6局也回敬4分大局，不過8、9局都錯過壘上有人機會，終場古巴隊就以6比5險勝台壽霸龍。

古巴隊總教練阿曼多（Armando Johnson）賽後表示，這是來台灣的第一場比賽，一開賽大家就找到進攻節奏，才有辦法攻下6分，但對方後面換上幾名變化球投手，適應上比較不好。不過他也強調，這都是很好的對戰，「台灣棒球水準真的很好，這樣的比賽張力也給全隊很好的練習。」

阿曼多指出，全隊剛結束在韓國長期移訓，目前投手調整進度還沒有很到位，不過今天日職軟銀鷹的莫伊尼洛（Livan Moinelo）正式與球隊會合，「相信對投手群會有很大的鼓舞。」

打線部分，阿曼多點出，中心打線目前還需要一點時間，不過連同自辦、官辦還有4場比賽調整，相信不會有問題。

台壽霸龍總教練湯登凱則表示，此戰對業餘球隊是很好的比賽，難得有機會可以跟外國球隊交手，所以一開賽全隊顯得比較緊張，加上業餘球隊很少打夜間賽事，「這都是很好的磨練，也可以增加球員對於自我的信心，不會未戰先怯。」

湯登凱提到，古巴隊還是一如往常，攻、守都很有水準，「也看得出來他們針對練習賽都有設定一些調整，所以會愈打愈進入狀況。」

世界棒球12強

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